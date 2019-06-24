2019-06-24T19:27:24+03:00
Происшествия

Появилось видео допроса «ингушского Казановы», превращавшего женщин в рабынь

Мужчину задержали по подозрению в вымогательстве [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видео ГУ МВД по Республике ИнгушетияФото: кадр видео ГУ МВД по Республике Ингушетия
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Полиция опубликовало видео допроса задержанного «кавказского Казановы», создавшего целую банду обольстителей. Непозволительные для замужних красавиц сцены записывались на видео, а потом с помощью роликов женщин шантажировали. По данным источника, их даже превращали в рабынь, отдавая «на пользование» другим мужчинам.

Допрос "кавказского Казановы", вымогавшего деньги за интимные видео.

Как сообщает главное управление МВД по Республике Ингушетия, глава банды задержан после бегства из больницы. Там на мужчину напали разъярённые мужья и родственники жертв банды.

— Сотрудниками полиции установлено местонахождение 47-летнего жителя села Экажево, подозреваемого в вымогательстве. Следователями дела установлено, что он вместе с другими злоумышленниками в период времени с 2012 по 2017 г.г. под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство, вымогал денежные средства в крупной сумме, — говорится в сообщении пресс-службы главного управления МВД по Республике Ингушетия.

Теперь сотрудники полиции пытаются найти сообщников «кавказского Казановы». Кроме того следователи пытаются установить его причастность к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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