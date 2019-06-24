2019-06-24T20:30:42+03:00
Общество

«Счастливые цифры увидел во сне»: Чеченец выиграл 3,5 миллиона в лотерею

Директор школы доверился интуиции и стал обладателем суперприза
Андрей ЗОБОВ
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Аслан Оздамиров работает директором школы в Чечне. Фото: пресс-служба «Столото»Аслан Оздамиров работает директором школы в Чечне. Фото: пресс-служба «Столото»
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Директор школы Аслан Оздамиров из Чеченской Республики стал обладателем суперприза в лотерее «Рапидо 2.0». Мужчина доверился интуиции и купил билет с цифрами, которые увидел во сне.

— В ночь перед розыгрышем мне приснилось сочетание чисел. Наутро я проснулся, и в голове были только они. Понял, что просто обязан поучаствовать в лотерее. После этого зашёл на сайт «Столото» и отметил их в билете. А потом узнал, что не просто выиграл, но получил суперприз! Стать миллионером оказалось гораздо проще, чем я думал, — цитирует счастливчика пресс-служба «Столото».

В результате, в 144 107-м тираже Аслан Оздамиров выиграл 3 426 018 рублей. Куда потратить кругленькую сумму мужчина ещё не знает.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе «Столото», Аслан работает директором одной из школ в Чечне. Мужчина преподаёт историю и обществознание. Свободное время посвящает чтению классической литературы и любимой игре. Счастливчик обожает настольный теннис.

Напомним, что в лотерее «Рапидо 2.0» нужно отметить в первом поле билета 8 чисел, а во втором — одно. Угадавший заветную комбинацию становится победителем и выигрывает суперприз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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