2019-06-25T14:38:33+03:00
Политика

«Достойный сын ингушского народа»: как оценили дела Евкурова в Москве

Глава Ингушетии пробыл на посту 12 лет
Антон ШАПОВАЛОВ
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Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией с 2008 годаЮнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией с 2008 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полпред президента на Северном Кавказе Александр Матовников оценил мужество главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и поблагодарил его за работу. С таким заявлением он выступил в своем аккаунте в Инстаграме.

- Его решение - мужественный шаг. Он всегда брал ответственность на себя, совершал взвешенные поступки, - говорится в посте полпреда.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров решил уйти с поста главы Ингушетии досрочно. Он пробыл в должности 12 лет и был избран в прошлом году еще на один срок, который окончился бы в только 2023 году. Однако после подписания соглашения о границах с Чечней авторитет Евкурова был подорван. Тысячи людей на улице требовали его добровольной отставки. Поэтому новость об отставке Евкурова в Ингушетии встретили очень эмоционально - со стрельбой, салютами и сожжением шин.

Марш-бросок на Приштину и 11 лет на посту главы республики: биография Юнус-Бека Евкурова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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