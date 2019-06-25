В транспорте Ставрополя начали выдавать чеки
Троллейбусы, маршрутки и автобусы Ставрополя оснастят онлайн-кассами
Фото: Нетипичный Ставрополь
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С 1 июля в общественном транспорте Ставрополя появятся контрольно-кассовые аппараты. Практически все виды бизнеса в этом году обязаны иметь такую технику. Разумеется, сюда относятся и предприниматели, занимающиеся пассажироперевозками. Например, в троллейбусах уже выдают чеки пассажирам. На способ оплаты это никак не влияет: по-прежнему можно заплатить картой или наличными, только чек выбьет кондуктор.
Раньше транспортные организации ограничивались бланками строгой отчетности. Теперь процесс передачи данных в налоговую упростился и стал электронным и более прозрачным.
ИСТОЧНИК KP.RU