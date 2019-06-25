2019-06-25T12:08:15+03:00
Общество

Ставропольский художник «расписал» стены дома Леди Гаги

На американском телевидении прославился ставропольский художник
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: личный аккаунт Андрея СамаринаФото: личный аккаунт Андрея Самарина
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На американском телеканале Pix News показали работы ставропольского художника Андрея Самарина, пишет информагентство «Победа 26». Мужчина участвует в проекте «Дом с Леди Гага».

К ставропольскому художнику приезжают учиться со всего мира

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Эксцентричная певица приобрела один из самых дорогих домов в мире, и это стало громким событием в мире шоу-бизнеса. Потому и Pix News запустил свой проект, дабы быть в тренде. Канал постарался скопировать внутреннее убранство звездного дома, показывая, как воплотить подобный интерьер. «Тщательно подбиралась каждая деталь от мебели до аксессуаров» - рассказывает Андрей Самарин. Для оформления стен дизайнеры взяли графические рисунки ставропольца, работы которого продаются в Нью-Йорке.

Андрей закончил инженерно-строительный факультет СКФУ и организовал собственную уникальную студию по обучению рисованию. Он является одним из самых известных современных художников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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