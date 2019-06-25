2019-06-25T10:48:20+03:00
Происшествия

На экс-чиновника администрации Невинномысска завели уголовное дело

Экс-чиновник Невинномысска заплатит имуществом за стройку тоннеля
Полина ШАПОШНИКОВА
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На экс-чиновника администрации Невинномысска завели уголовное делоНа экс-чиновника администрации Невинномысска завели уголовное делоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бывший начальник управления капительного строительства администрации Невинномысска Юрий Червяков подозревается в превышении должностных полномочий. В феврале 2013 года подозреваемый нарушил муниципальный контракт по строительству тоннеля под железной дорогой Невинномысск-Минеральные Воды. Чиновник согласовал отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации. А в сентябре 2013 подписал акты выполненных работ, где стоимость оных была явно завышена. Больше 3 млн рублей таким образом «утекло» из казны Невинномысска.

Следствие собирается арестовать имущество подозреваемого в счет долга.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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