2019-06-25T10:42:19+03:00
Происшествия

178 боеприпасов изъяли на Ставрополье у селянина

Два револьвера хранил мужчина в хозпостройке
Полина ШАПОШНИКОВА
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В доме жителя села Сотниковского полицейские обнаружили оружие и 178 патронов в хозпостройке. Экспертиза показала переделку двух револьверов кустарным способом. Огнестрельное оружие пригодно для стрельбы. Мужчина рассказал, что обнаружил ружье и патроны в лесополосе в Буденновском районе. Однако в 2018 году мужчина уже был приговорен условно за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В полиции региона напоминают, что сдавшие ружье, взрывчатые вещества и боеприпасы добровольно не несут уголовной ответственности и могут рассчитывать на денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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