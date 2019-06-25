178 боеприпасов изъяли на Ставрополье у селянина

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-25T10:42:19+03:00

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В доме жителя села Сотниковского полицейские обнаружили оружие и 178 патронов в хозпостройке. Экспертиза показала переделку двух револьверов кустарным способом. Огнестрельное оружие пригодно для стрельбы. Мужчина рассказал, что обнаружил ружье и патроны в лесополосе в Буденновском районе. Однако в 2018 году мужчина уже был приговорен условно за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В полиции региона напоминают, что сдавшие ружье, взрывчатые вещества и боеприпасы добровольно не несут уголовной ответственности и могут рассчитывать на денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU