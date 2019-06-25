178 боеприпасов изъяли на Ставрополье у селянина
В доме жителя села Сотниковского полицейские обнаружили оружие и 178 патронов в хозпостройке. Экспертиза показала переделку двух револьверов кустарным способом. Огнестрельное оружие пригодно для стрельбы. Мужчина рассказал, что обнаружил ружье и патроны в лесополосе в Буденновском районе. Однако в 2018 году мужчина уже был приговорен условно за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В полиции региона напоминают, что сдавшие ружье, взрывчатые вещества и боеприпасы добровольно не несут уголовной ответственности и могут рассчитывать на денежное вознаграждение.
ИСТОЧНИК KP.RU