Разыскиваемого в Дагестане студента-африканца нашли

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-25T11:32:23+03:00

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Приехавшего на учебу в Дагестан 28-летнего камерунца разыскали и готовят депортировать. Парня отчислили из республиканского ВУЗа, искали поэтому, чтобы выдворить из страны как нелегала или помочь легализоваться для жизни на территории России.

- Спасибо подписчикам! Найден только что в Буйнакске. Молодой человек будет депортирован из страны, поскольку нарушил режим пребывания в Российской федерации. Приглашающая сторона - ВУЗ. После отчисления он должен вернуться на родину, - поблагодарили полицейские МВД Дагестана местных жителей за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU