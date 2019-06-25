2019-06-25T11:32:23+03:00
Происшествия

Разыскиваемого в Дагестане студента-африканца нашли

Роберт Табокко заинтересовал полицейских после отчисления из ВУЗа
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приехавшего на учебу в Дагестан 28-летнего камерунца разыскали и готовят депортировать. Парня отчислили из республиканского ВУЗа, искали поэтому, чтобы выдворить из страны как нелегала или помочь легализоваться для жизни на территории России.

- Спасибо подписчикам! Найден только что в Буйнакске. Молодой человек будет депортирован из страны, поскольку нарушил режим пребывания в Российской федерации. Приглашающая сторона - ВУЗ. После отчисления он должен вернуться на родину, - поблагодарили полицейские МВД Дагестана местных жителей за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков о решении Евкурова уйти: «Это не было сюрпризом»
Льготникам Ставрополя заплатят до 15 000 за покупку газового оборудования
Ставропольский фермер «кинул» Минсельхоз на миллионы
Полицейские из Чечни выявили 174 случая незаконного оборота оружия
Баскетболист из Минвод стал чемпионом Европейских игр
Кто будет вместо Евкурова
Юрий Жирков о сборе в Железноводске:«Там вообще нет футбольных полей!»
В Дагестане пенсионер сбил девочку насмерть
Глава Дагестана вернулся в республику после болезни
178 боеприпасов изъяли на Ставрополье у селянина
Кадыров сдержал обещание перед жителем Смоленска, чья семья погибла в ДТП
На экс-чиновника администрации Невинномысска завели уголовное дело
Ставропольский художник «расписал» стены дома Леди Гаги
В транспорте Ставрополя начали выдавать чеки
«Достойный сын ингушского народа»: как оценили дела Евкурова в Москве
Невероятное экстрим-шоу пройдет в Грозном
Дагестан принял посла Объединенных Арабских Эмиратов
«Счастливые цифры увидел во сне»: Чеченец выиграл 3,5 миллиона в лотерею
Появилось видео допроса «ингушского Казановы», превращавшего женщин в рабынь
В Изобильном администрация незаконно пыталась отобрать ребенка
Ингушский заключенный протестовал самоистязанием