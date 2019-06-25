Юрий Жирков о сборе в Железноводске:«Там вообще нет футбольных полей!»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-25T12:18:31+03:00

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В интервью российскому спортивному каналу знаменитый футболист Юрий Жирков вспомнил сборы на КМВ. Жирков назвал ту предсезонку самой необычной:

- Однажды с ЦСКА при Газзаеве мы приехали в Железноводск. А там вообще нет футбольных полей — мы просто бегали вокруг какого-то озера. А потом играли в теннисбол. Но это был втягивающий сбор на неделю.

Теперь в зеленом городе построены футбольные поля по международным стандартам, а Жирков давно не играет за ЦСКА. Спортсмен успел стать двукратным чемпионом страны, завоевать Кубок УЕФА, стать чемпионом Англии и получить титул лучшего футболиста по версии РФС.

ИСТОЧНИК KP.RU