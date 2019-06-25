Кто будет вместо Евкурова

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-25T13:28:39+03:00

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Кто будет вместо Юнус-Бека Евкурова, кто сменит его на посту главы региона - об этом только и говорят в Ингушетии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров, который в понедельник заявил об отставке, уверен, что его заменит «человек из народа». Такой комментарий он дал на совете тейпов.

- Думаю, что республику возглавит после меня представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион, - сказал Евкуров.

Кроме этого, глава Ингушетии не видит в своем уходе ничего трагичного и подчеркнул, что решение принял самостоятельно. Также он попросил продолжить стабилизировать национальные отношения внутри народа, чем, по своему признанию, занимался весь отведенный срок.

Ранее говорилось, что Евкуров пробыл на посту главы Ингушетии 12 лет. В прошлом году его переизбрали на должность, и его нынешний срок должен был закончиться только в 2023 году. Однако в понедельник Евкуров заявил, что уходит.

ИСТОЧНИК KP.RU