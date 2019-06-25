2019-06-25T12:47:33+03:00
Спорт

Баскетболист из Минвод стал чемпионом Европейских игр

Сборная страны оставила позади соперников из Чехии, Польши и Латвии
Полина ШАПОШНИКОВА
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Баскетболист из Минвод Илья Карпенков стал чемпионом Европы. Ставрополец в составе сборной страны внес весомый вклад в золотой результат в баскетболе 3х3. На вторых Европейских играх в Минске российские баскетболисты обыграли в четвертьфинале соперников из Чехии , в аутсайдерах осталась Польша. А получить вожделенный титул абсолютных чемпионом в финале мужчины смогли после победы в финале над Латвией со счетом 21:14.

Министр спорта московской области Роман Терюшков поздравил Илью Карпенко и второго игрока команды Станислава Шарова с титулами чемпионов Европейских игр.

Кстати, тяга к спорту у знаменитого земляка на уровне генов — отец Ильи Алексей Карпенков играл за минераловодский «Локомотив» и был местной легендой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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