Полицейские из Чечни выявили 174 случая незаконного оборота оружия
Не по всем преступлениям возбуждены уголовные дела
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За январь-май этого года в Чечне зарегистрировали 174 факта незаконного хранения или ношения оружия. В 152 случаях было начато уголовное разбирательство, из них 121 дело передали в суд. 35 лиц, причастных к разбирательствам, арестовали, а 95 получили другую меру пресечения.
Прокуратура Чечни предпринимает ряд мер по борьбе с незаконным оборотом оружия. По их мнению, успешная борьба позволит минимизировать количество преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU