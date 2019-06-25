Льготникам Ставрополя заплатят до 15 000 за покупку газового оборудования

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-25T13:21:19+03:00

В городе уже приступили к выплате компенсаций

Изменить размер текста: A A

Льготники Ставрополя могут рассчитывать на денежную компенсацию по замене газового оборудования.

Пособие составляет 50 % от понесенных расходов. При этом за перенос газового оборудования максимально могут заплатить 10 тысяч рублей, а за перенос и приобретение газового водонагревателя можно получить до 15 тысяч рублей. Компенсация за электрические водонагреватели не превысит 5 тысяч рублей.

При этом с момента переноса или установки водонагревателя должно пройти не более года, сообщают в мэрии краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU