Песков о решении Евкурова уйти: «Это не было сюрпризом»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-25T14:09:43+03:00

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Прошение Юнус-Бека Евкурова об увольнении с должности главы Ингушетии не стало для Кремля сюрпризом. Совсем скоро президент России Владимир Путин его рассмотрит и примет решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме этого, прошение Евкурова не удивило Кремль.

Напомним, в понедельник Евкуров объявил, что уходит с поста главы республики. Прошение на тот момент было отправлено президенту России. Евкуров покидает должность спустя год после того, как его вновь переизбрали - срок полномочий должен был истечь только в 2023 году. Свое решение глава Ингушетии мотивирует тем, что народ хочет нового управленца.

В республике, кстати, эту новость встретили весьма бурно - жгли шины, стреляли в воздух и запускали фейерверки.

КСТАТИ

О том, как троечник из школы-интерната стал героем России и возглавил Ингушетию, читайте в биографии Юнус-Бека Евкурова.

ИСТОЧНИК KP.RU