В Дагестане прогремел взрыв на старейшем заводе

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-25T14:30:11+03:00

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Во вторник на машиностроительном заводе "Дагдизель" в Каспийске произошел взрыв. Жертв и погибших нет, передает пресс-служба МЧС по Дагестану.

В час дня появилось сообщение о том, что в 17-м цехе «Завода Дагдизель» в Каспийске взорвался кислородный баллон. Хлопок не дал огня. От такой силы в здании выбило стекла. На месте работают пожарные.

Напомним, «Дагдизель» - один самых крупных заводов в республике, который основали в 1932 году. Предприятие обычно выполняет оборонные заказы. Так, ранее сообщалось, что завод должен соорудить до 2023 года 73 торпеды для российских моряков.

Взрыв на дагестанском заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU