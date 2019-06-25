2019-06-25T14:30:11+03:00
Происшествия

В Дагестане прогремел взрыв на старейшем заводе

Как уверяют спасатели, взорвался кислородный баллон
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник на машиностроительном заводе "Дагдизель" в Каспийске произошел взрыв. Жертв и погибших нет, передает пресс-служба МЧС по Дагестану.

В час дня появилось сообщение о том, что в 17-м цехе «Завода Дагдизель» в Каспийске взорвался кислородный баллон. Хлопок не дал огня. От такой силы в здании выбило стекла. На месте работают пожарные.

Напомним, «Дагдизель» - один самых крупных заводов в республике, который основали в 1932 году. Предприятие обычно выполняет оборонные заказы. Так, ранее сообщалось, что завод должен соорудить до 2023 года 73 торпеды для российских моряков.

Взрыв на дагестанском заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пятигорске торгуют парижские цветочницы
Десять частных домов в Чечне эвакуировали из-за пожара на заправке
Сложнейшие операции на артериях выполняют в Ставрополе
Уроженец Северной Осетии, попавший в краснодарскую банду, заработал 4 миллиарда
В Пятигорске подрядчик разрушил гору: ущерб оценит Росприроднадзор
В горах КБР ищут отставшего туриста
Ставропольские врачи лечат людей электрическим током
Евкуров связал себя братством с Кадыровым
Пропавшую выпускницу нашли в Пятигорске
В Чечне ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
Банда бензиновых воров опустошает авто в Невинномысске
Ставропольские спасатели подвезли змею в лес
Ясли с мансардой и бассейном построят в Георгиевске
Дагестан, Чечня и Алания задолжали за свет 50 миллиардов рублей
Песков о решении Евкурова уйти: «Это не было сюрпризом»
Льготникам Ставрополя заплатят до 15 000 за покупку газового оборудования