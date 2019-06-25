2019-06-25T14:12:06+03:00
Общество

Ясли с мансардой и бассейном построят в Георгиевске

160 детей от 1 года смогут пойти в новый двухэтажный детсад в Георгиевске
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двухэтажный детский сад-ясли на 160 мест построят на улице Быкова в Георгиевске. По проекту, здание будет оборудовано мансардой и разделено на три блока по возрасту детей. Также в саду создадут комнаты для грудного вскармливания, музыкальный и спортивный залы, «живой уголок» и даже бассейн, рассказали в пресс-службе минстроя СК.

Загруженность дошкольных учреждений в округе на сегодняшний день превышает норму на 10%. Потому строительство дошкольных учреждений — первоочередная задача властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пятигорске торгуют парижские цветочницы
Десять частных домов в Чечне эвакуировали из-за пожара на заправке
Сложнейшие операции на артериях выполняют в Ставрополе
Уроженец Северной Осетии, попавший в краснодарскую банду, заработал 4 миллиарда
В Пятигорске подрядчик разрушил гору: ущерб оценит Росприроднадзор
В горах КБР ищут отставшего туриста
Ставропольские врачи лечат людей электрическим током
Евкуров связал себя братством с Кадыровым
Пропавшую выпускницу нашли в Пятигорске
В Чечне ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
Банда бензиновых воров опустошает авто в Невинномысске
Ставропольские спасатели подвезли змею в лес
В Дагестане прогремел взрыв на старейшем заводе
Дагестан, Чечня и Алания задолжали за свет 50 миллиардов рублей
Песков о решении Евкурова уйти: «Это не было сюрпризом»
Льготникам Ставрополя заплатят до 15 000 за покупку газового оборудования