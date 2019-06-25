Ясли с мансардой и бассейном построят в Георгиевске

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-25T14:12:06+03:00

160 детей от 1 года смогут пойти в новый двухэтажный детсад в Георгиевске

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Двухэтажный детский сад-ясли на 160 мест построят на улице Быкова в Георгиевске. По проекту, здание будет оборудовано мансардой и разделено на три блока по возрасту детей. Также в саду создадут комнаты для грудного вскармливания, музыкальный и спортивный залы, «живой уголок» и даже бассейн, рассказали в пресс-службе минстроя СК.

Загруженность дошкольных учреждений в округе на сегодняшний день превышает норму на 10%. Потому строительство дошкольных учреждений — первоочередная задача властей.

ИСТОЧНИК KP.RU