Ясли с мансардой и бассейном построят в Георгиевске
160 детей от 1 года смогут пойти в новый двухэтажный детсад в Георгиевске
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Двухэтажный детский сад-ясли на 160 мест построят на улице Быкова в Георгиевске. По проекту, здание будет оборудовано мансардой и разделено на три блока по возрасту детей. Также в саду создадут комнаты для грудного вскармливания, музыкальный и спортивный залы, «живой уголок» и даже бассейн, рассказали в пресс-службе минстроя СК.
Загруженность дошкольных учреждений в округе на сегодняшний день превышает норму на 10%. Потому строительство дошкольных учреждений — первоочередная задача властей.
ИСТОЧНИК KP.RU