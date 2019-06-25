В Чечне ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-25T15:05:06+03:00

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Власти Чечни ввели в республике режим ЧС из-за того, что поля пяти районов захватила саранча. Пал под натиском насекомых и Наурский район, который граничит со Ставропольским краем. Как уверяет министерство сельского хозяйства Чечни, сейчас саранчой заселено 11 тысяч гектаров полей.

Как уверяют в ведомстве, 20 тысячи гектаров земли они уже обработали. Проблема с насекомыми заключается ещё в том, что заявку на проверку угодий должно подавать предприятие.

В прошлом году от саранчи пострадали Дагестан, Калмыкия и Ставропольский край. В Махачкале для борьбы с насекомыми выделили 26,5 миллионов рублей из резервов.

ИСТОЧНИК KP.RU