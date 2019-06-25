2019-06-25T15:42:55+03:00
Происшествия

Пропавшую выпускницу нашли в Пятигорске

18-летняя девушка всполошила родственников, не вернувшись домой после выпускного
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

18-летняя пропавшая девушка в Пятигорске нашлась живой. 22 июня начались поиски безвестно исчезнувшей пятигорчанки, которая вечером ушла погулять с подругами. Следователи организовали поиски, которые увенчались успехом. Оказалось, что девушка просто загостилась у подруги после выпускного. Следователь посоветовал девушке больше не допускать подобных ситуаций. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пятигорске торгуют парижские цветочницы
Десять частных домов в Чечне эвакуировали из-за пожара на заправке
Сложнейшие операции на артериях выполняют в Ставрополе
Уроженец Северной Осетии, попавший в краснодарскую банду, заработал 4 миллиарда
В Пятигорске подрядчик разрушил гору: ущерб оценит Росприроднадзор
В горах КБР ищут отставшего туриста
Ставропольские врачи лечат людей электрическим током
Евкуров связал себя братством с Кадыровым
В Чечне ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
Банда бензиновых воров опустошает авто в Невинномысске
Ставропольские спасатели подвезли змею в лес
Ясли с мансардой и бассейном построят в Георгиевске
В Дагестане прогремел взрыв на старейшем заводе
Дагестан, Чечня и Алания задолжали за свет 50 миллиардов рублей
Песков о решении Евкурова уйти: «Это не было сюрпризом»
Льготникам Ставрополя заплатят до 15 000 за покупку газового оборудования