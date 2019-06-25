Пропавшую выпускницу нашли в Пятигорске

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-25T15:42:55+03:00

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18-летняя пропавшая девушка в Пятигорске нашлась живой. 22 июня начались поиски безвестно исчезнувшей пятигорчанки, которая вечером ушла погулять с подругами. Следователи организовали поиски, которые увенчались успехом. Оказалось, что девушка просто загостилась у подруги после выпускного. Следователь посоветовал девушке больше не допускать подобных ситуаций. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU