Евкуров связал себя братством с Кадыровым

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-25T16:05:00+03:00

Глава Ингушетии переложил ответственность за ситуацию с границей на себя и Кадырова

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который подал прошение об отставке, назвал соглашение о границе с Чечней необходимым шагом. В первую очередь это поможет укрепить взаимоотношения между республиками. Ответственность за это решение лежит на нем и Рамзане Кадырове, уверен Евкуров.

- Мы знали, что последуют разговоры. Несмотря на это, мы, как два брата, сели и подписали соглашение, и после определения границы вопросов не возникало, - процитировали слова главы Ингушетии в пресс-службе республиканского правительства.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией стороны подписали 26 сентября 2018 года. Такое решение повлекло волну протестов. Люди требовали, чтобы вопрос решили с помощью референдума. В итоге часть территорий Ингушетии все-таки вошли в состав Чечни. Некоторые СМИ связывают отставку Евкурова с народными волнениями, которые не угасали после подписания соглашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU