В горах КБР ищут отставшего туриста
Он застрял где-то на 3000-ом метре ущелья
В горах КБР ищут отставшего туристаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Спасатели МЧС России по Кабардино-Балкарии во вторник начали искать туриста в Безенгийском ущелье. На мероприятия послали группу из семи человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ведомства.
Как стало известно, после часа дня турист перестал выходить на связь. Потерю зафиксировали в Черекском районе в ущелье Безенги, в районе озера Баран-Кош, на высоте три тысячи метров над уровнем моря. Заблудившемуся скалолазу в этом году будет 50 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU