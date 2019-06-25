В горах КБР ищут отставшего туриста

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-25T17:49:04+03:00

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Спасатели МЧС России по Кабардино-Балкарии во вторник начали искать туриста в Безенгийском ущелье. На мероприятия послали группу из семи человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ведомства.

Как стало известно, после часа дня турист перестал выходить на связь. Потерю зафиксировали в Черекском районе в ущелье Безенги, в районе озера Баран-Кош, на высоте три тысячи метров над уровнем моря. Заблудившемуся скалолазу в этом году будет 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU