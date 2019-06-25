В Пятигорске подрядчик разрушил гору: ущерб оценит Росприроднадзор
Удастся ли восстановить гору Горячую
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В Пятигорске Росприроднадзор оценит ущерб, нанесенный горе Горячей.
В процессе создания Нагорного парка подрядчик разрушил памятник природы строительной техникой. В зоне формирования лечебных вод вопреки закону оказались экскаваторы, тракторы, грузовики.
Разрушено около 300 метров уникального ландшафта .
Жители забили тревогу в ответ на разрытый склон горы и работы остановили 6 июня. Природоохранная прокуратура обязала подрядчика устранить нарушения. Росприроднадзор выяснит, возможно ли это теперь.
ИСТОЧНИК KP.RU