В Пятигорске подрядчик разрушил гору: ущерб оценит Росприроднадзор

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-25T16:39:53+03:00

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В Пятигорске Росприроднадзор оценит ущерб, нанесенный горе Горячей.

В процессе создания Нагорного парка подрядчик разрушил памятник природы строительной техникой. В зоне формирования лечебных вод вопреки закону оказались экскаваторы, тракторы, грузовики.

Разрушено около 300 метров уникального ландшафта .

Жители забили тревогу в ответ на разрытый склон горы и работы остановили 6 июня. Природоохранная прокуратура обязала подрядчика устранить нарушения. Росприроднадзор выяснит, возможно ли это теперь.

ИСТОЧНИК KP.RU