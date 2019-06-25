2019-06-25T17:00:30+03:00
Происшествия

Уроженец Северной Осетии, попавший в краснодарскую банду, заработал 4 миллиарда

Они создали 80 однодневных фирм
Антон ШАПОВАЛОВ
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Полицейские из Краснодара закончили расследовать уголовное дело об отмывании около четырех миллиардов рублей. Злоумышленники делали это с помощью фирм-однодневок. В банде участвовало 16 человек из Краснодара, Москвы и Северной Осетии.

- Таким образом, указанными лицами обналичены денежные средства на общую сумму 3,9 млрд рублей. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, - говорят в МВД России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края сказали, что преступную схему обнаружили краевые полицейские. Свою деятельность они начали в 2014 году. Кроме этого, они организовали подпольный банк, который работал без регистрации.

- В зависимости от роли в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде взятия под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде. На их имущество, в том числе на недвижимость, наложен арест, - уточняют в краевом управлении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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