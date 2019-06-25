Десять частных домов в Чечне эвакуировали из-за пожара на заправке

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-25T17:44:51+03:00

Есть угроза, что взорвется цистерна с газом

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Жильцов десяти домов в чеченском селе Автуры вывезли из-за угрозы взрыва цистерны, полной газа. Она загорелась на автозаправке. Спасатели считает, что шанс хлопка очень велик.

Сейчас пожар, который охватил цистерну, оценивают вторым номером сложности. Заправку со всех подъездов оцепили. Пока что пострадавших нет. Тушением пожара занимается 13 машин с 59 спасателями.

ИСТОЧНИК KP.RU