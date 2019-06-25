В Пятигорске торгуют парижские цветочницы

СЕГОДНЯ 17:48 2019-06-25T17:48:01+03:00

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В Кировском парке Пятигорска расхаживают персонажи из 19 века: торговки цветами. Дамы наряжены в пышные цветастые платья, шляпку, а на шее у них висит лоток с букетами. В конце 19 века французский художник Луи Мари де Шриве избрал темой своего творчества парижских цветочниц. Их образ и переняли в Кировском парке.

В России профессия цветочниц тоже была овеяна романтическим ореолом. Девушек с переносными цветочными лотками изображали живописцы России, а писатели делали их героинями своих произведений. Например, Н. Карамзин в «Бедной Лизе». А советский композитор Модест Табачников сочинил романс «Цветочница Анюта».

ИСТОЧНИК KP.RU