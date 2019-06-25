Евкуров попросил сохранить достигнутый успех антитеррористической борьбы в Ингушетии

СЕГОДНЯ 19:57 2019-06-25T19:57:55+03:00

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Заявивший о досрочном сложении полномочий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил и дальше активно бороться с терроризмом и не растерять достигнутых в этом успехов.

- Попрошу всех работать оперативно, мы всегда были первыми в плане борьбы с терроризмом и экстремизмом, входили в десятку регионов страны. Самые тяжелые периоды мы прошли, здесь важно поблагодарить правоохранительные органы. Опыт у нас огромный, и его нельзя растерять, - сказал он 25 мая на заседании АТК.

ИСТОЧНИК KP.RU