2019-06-26T08:57:46+03:00
Происшествия

В Чечне устанавливают причину пожара на АЗС

Эвакуированные жители вернулись в свои дома
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В чеченском селе Автуры пожар на автозаправочной станции ликвидирован без жертв. Пламя вспыхнуло в автомобильной цистерне с газом во время перекачки топлива на АЗС. Вероятность взрыва была высока. Полицейские оцепили территорию, а жителей ближайших домов эвакуировали. Спасатели сбили факельное горение, остудили резервуар, а оставшееся топливо перекачали в другую автоцистерну. На месте работали 34 человека и 8 машин.

Причину пожара предстоит установить, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начальник полиции на Ставрополье стал безработным из-за знакомого
Ставрополье перестроит схему газоснабжения до 2030 года
На Ставрополье сердечный приступ убил водителя в дороге
Евкуров извинился перед народом Ингушетии
Чечне и Дагестану озвучен прайс на стабильность энергоснабжения
Евкуров попросил сохранить достигнутый успех антитеррористической борьбы в Ингушетии
В Ингушетии в 2018 году уничтожили две "спящие ячейки" бандгрупп
В Ставропольском крае закрыли 10 детдомов
В Пятигорске торгуют парижские цветочницы
Десять частных домов в Чечне эвакуировали из-за пожара на заправке
Сложнейшие операции на артериях выполняют в Ставрополе
Уроженец Северной Осетии, попавший в краснодарскую банду, заработал 4 миллиарда
В Пятигорске подрядчик разрушил гору: ущерб оценит Росприроднадзор
В горах КБР ищут отставшего туриста
Ставропольские врачи лечат людей электрическим током
Евкуров связал себя братством с Кадыровым
Пропавшую выпускницу нашли в Пятигорске
В Чечне ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
Банда бензиновых воров опустошает авто в Невинномысске
Ставропольские спасатели подвезли змею в лес
Ясли с мансардой и бассейном построят в Георгиевске
В Дагестане прогремел взрыв на старейшем заводе
Дагестан, Чечня и Алания задолжали за свет 50 миллиардов рублей
Песков о решении Евкурова уйти: «Это не было сюрпризом»
Льготникам Ставрополя заплатят до 15 000 за покупку газового оборудования