В Чечне устанавливают причину пожара на АЗС

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-26T08:57:46+03:00

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В чеченском селе Автуры пожар на автозаправочной станции ликвидирован без жертв. Пламя вспыхнуло в автомобильной цистерне с газом во время перекачки топлива на АЗС. Вероятность взрыва была высока. Полицейские оцепили территорию, а жителей ближайших домов эвакуировали. Спасатели сбили факельное горение, остудили резервуар, а оставшееся топливо перекачали в другую автоцистерну. На месте работали 34 человека и 8 машин.

Причину пожара предстоит установить, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской республике.

ИСТОЧНИК KP.RU