2019-06-26T09:10:01+03:00
Экономика

Чечне и Дагестану озвучен прайс на стабильность энергоснабжения

Пока в республиках отключения носят системный характер
Полина ШАПОШНИКОВА
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Порядка 47 млрд рублей понадобится Дагестану и Чечне для стабилизации ситуации с электрокомплексом - Россети СевКавказа. Как отметил гендиректор Россети Виталий Иванов, в этих республиках много отключений, которые носят системный характер. Сейчас «Россети» формируют программу проектирования.

Эти проекты позволят отработать по Чеченской республике на сумму порядка 20 млрд рублей. Период - это будет до 2022 года. Сейчас отрабатываются источники финансирования этого проекта. По Дагестану подобная программа весит ровно 27 млрд рублей, - подчеркнул Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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