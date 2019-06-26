2019-06-26T09:32:14+03:00
Недвижимость

Ставрополье перестроит схему газоснабжения до 2030 года

Срок годности схемы газоснабжения края 90-го года вышел
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье до 2030 года будет действовать новая генеральная схема газоснабжения. Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко рассказал, что до сегодняшнего дня действовала схема утвержденная в 1990 году, которая учитывала развитие газификации до 2010 года. Однако потребности граждан и компаний в газе росли быстрее, чем было рассчитано.

Потому согласно новой схеме, Ставрополье ждет «газовая перестановка». Будет построен распределительный газопровод к Ессентукам, закольцовочный газопровод в Ставрополь, межпоселковые распределительные газопроводы в Нефтекумском районе. Планируется построить ГРС-4 в Ставрополе и подводящие к станции газораспределительные сети, аналогично со строительством ГРС-2 в Пятигорске.

Обновленная схема позволит усовершенствовать механизмы развития энергосбережения и повысить энергоэффективность систем газоснабжения, обеспечить комфортные условия для потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начальник полиции на Ставрополье стал безработным из-за знакомого
На Ставрополье сердечный приступ убил водителя в дороге
Евкуров извинился перед народом Ингушетии
Чечне и Дагестану озвучен прайс на стабильность энергоснабжения
В Чечне устанавливают причину пожара на АЗС
Евкуров попросил сохранить достигнутый успех антитеррористической борьбы в Ингушетии
В Ингушетии в 2018 году уничтожили две "спящие ячейки" бандгрупп
В Ставропольском крае закрыли 10 детдомов
В Пятигорске торгуют парижские цветочницы
Десять частных домов в Чечне эвакуировали из-за пожара на заправке
Сложнейшие операции на артериях выполняют в Ставрополе
Уроженец Северной Осетии, попавший в краснодарскую банду, заработал 4 миллиарда
В Пятигорске подрядчик разрушил гору: ущерб оценит Росприроднадзор
В горах КБР ищут отставшего туриста
Ставропольские врачи лечат людей электрическим током
Евкуров связал себя братством с Кадыровым
Пропавшую выпускницу нашли в Пятигорске
В Чечне ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
Банда бензиновых воров опустошает авто в Невинномысске
Ставропольские спасатели подвезли змею в лес
Ясли с мансардой и бассейном построят в Георгиевске
В Дагестане прогремел взрыв на старейшем заводе
Дагестан, Чечня и Алания задолжали за свет 50 миллиардов рублей
Песков о решении Евкурова уйти: «Это не было сюрпризом»
Льготникам Ставрополя заплатят до 15 000 за покупку газового оборудования