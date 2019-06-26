Ставрополье перестроит схему газоснабжения до 2030 года

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-26T09:32:14+03:00

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На Ставрополье до 2030 года будет действовать новая генеральная схема газоснабжения. Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко рассказал, что до сегодняшнего дня действовала схема утвержденная в 1990 году, которая учитывала развитие газификации до 2010 года. Однако потребности граждан и компаний в газе росли быстрее, чем было рассчитано.

Потому согласно новой схеме, Ставрополье ждет «газовая перестановка». Будет построен распределительный газопровод к Ессентукам, закольцовочный газопровод в Ставрополь, межпоселковые распределительные газопроводы в Нефтекумском районе. Планируется построить ГРС-4 в Ставрополе и подводящие к станции газораспределительные сети, аналогично со строительством ГРС-2 в Пятигорске.

Обновленная схема позволит усовершенствовать механизмы развития энергосбережения и повысить энергоэффективность систем газоснабжения, обеспечить комфортные условия для потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU