Ставрополье перестроит схему газоснабжения до 2030 года
На Ставрополье до 2030 года будет действовать новая генеральная схема газоснабжения. Министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко рассказал, что до сегодняшнего дня действовала схема утвержденная в 1990 году, которая учитывала развитие газификации до 2010 года. Однако потребности граждан и компаний в газе росли быстрее, чем было рассчитано.
Потому согласно новой схеме, Ставрополье ждет «газовая перестановка». Будет построен распределительный газопровод к Ессентукам, закольцовочный газопровод в Ставрополь, межпоселковые распределительные газопроводы в Нефтекумском районе. Планируется построить ГРС-4 в Ставрополе и подводящие к станции газораспределительные сети, аналогично со строительством ГРС-2 в Пятигорске.
Обновленная схема позволит усовершенствовать механизмы развития энергосбережения и повысить энергоэффективность систем газоснабжения, обеспечить комфортные условия для потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU