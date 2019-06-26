Начальник полиции на Ставрополье стал безработным из-за знакомого
Бывший глава полиции Новоалександровского округа освободил знакомого из-за решетки
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Экс-начальник полиции в Новоалександровском округе признан виновным в превышении должностных полномочий. Анатолий Макаров поплатился погонами за личную заинтересованность.
В марте прошлого года полицейский приказал подчиненному освободить из изолятора временного содержания знакомого, который оказался там за оставление места ДТП. Макаров получил полтора года условно с лишением права работать в правоохранительных органах в течение двух лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU