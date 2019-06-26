Комбайнеры Ставрополья пошли на 2 миллион тонн зерна
Собрана пятая часть от всей уборочной площади
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Больше 1 млн 456, 4 тыс тонн составил валовый сбор зерновых на Ставрополье, по данным министерства сельского хозяйства. Это 443 тыс га или 21 % запланированной площади.С гектара в среднем собирается 33 центнера.
Самым весомым урожаем могут похвастать Апанасенковский , Новоселицкий, Предгорный районы и Новоалексанровский округ.
А в Левокумском районе обмолочено уже 75% от всей уборочной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU