Комбайнеры Ставрополья пошли на 2 миллион тонн зерна

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-26T10:26:39+03:00

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Больше 1 млн 456, 4 тыс тонн составил валовый сбор зерновых на Ставрополье, по данным министерства сельского хозяйства. Это 443 тыс га или 21 % запланированной площади.С гектара в среднем собирается 33 центнера.

Самым весомым урожаем могут похвастать Апанасенковский , Новоселицкий, Предгорный районы и Новоалексанровский округ.

А в Левокумском районе обмолочено уже 75% от всей уборочной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU