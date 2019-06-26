В горах КБР нашли потерявшегося москвича

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-26T10:53:56+03:00

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Путешественника, который во вторник не выходил на связь в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, нашли живым, передает пресс-служба МЧС России по республике.

Турист, которому в этом году исполнится 50 лет, потерялся во вторник после обеда. На поиск выдвинулась бригада в семь человек. Все они из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Как говорится в сообщении, операция по поиску закончилась в половину третьего. Мужчину нашли в районе озера Баран-Кош, на высоте 3000 метров. Когда его отыскали, он не нуждался в помощи врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU