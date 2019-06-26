Житель Северной Осетии получил срок за участие в войне в Сирии

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-26T11:19:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Северной Осетии Тимуру Тумгоеву. Его обвиняли в участии в террористической организации. Тумгоеву дали 18 лет колонии строгого режима.

Изначально его судили по 205 и 208 статьям, а также второй части 205 статьи (участие в террористической деятельности и войне на территории иностранного государства). Как стало известно следствию, осужденный с 2014 по 2015 года воевал в Сирии. Затем он эмигрировал на Украину, где его в 2016 году задержали в Харькове.

*ИГ — запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU