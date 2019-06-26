В лесу на Ставрополье нашли машину с трупом

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-26T11:44:25+03:00

При мужчине была найдена бутылка спиртного

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В Новоалександровском округе следствие выясняет обстоятельства смерти мужчины, найденного в машине. Утром 20 июня в лесу у станицы Григорополисской найдено авто с телом 58-летнего местного жителя. На теле нет признаков насильственной смерти, а рядом с мужчиной обнаружена бутылка спиртного.

Известно, что 3 июня мужчина на своем авто поехал на работу и не вернулся домой.

После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU