В лесу на Ставрополье нашли машину с трупом
При мужчине была найдена бутылка спиртного
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В Новоалександровском округе следствие выясняет обстоятельства смерти мужчины, найденного в машине. Утром 20 июня в лесу у станицы Григорополисской найдено авто с телом 58-летнего местного жителя. На теле нет признаков насильственной смерти, а рядом с мужчиной обнаружена бутылка спиртного.
Известно, что 3 июня мужчина на своем авто поехал на работу и не вернулся домой.
После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU