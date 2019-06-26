Очередная ГАЗель разбилась о "мост глупости" в Пятигорске

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-26T11:55:08+03:00

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В Пятигорске очень уверенный в себе водитель не втиснулся в "Яшкин" мост Пятигорска, который по аналогии с питерским еще называют "мостом глупости" из-за регулярных аварий большегрузов и ГАЗелей, игнорирующих предупреждения о высоте. Соответствующее видео выложили в сеть очевидцы.

- "Яшкин" мост в Пятигорске захомутал очередную ГАЗель, - подписали ролик. - Самое интересное: на мосту висит знак, который предупреждает о его высоте, но работает это так себе. Закономерный итог - пробка и грусть в глазах водителей.

Очередная ГАЗель застряла под "мостом глупости" в Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU