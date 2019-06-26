Очередная ГАЗель разбилась о "мост глупости" в Пятигорске
Видео выложили в сеть очевидцы [видео]
Изменить размер текста:
В Пятигорске очень уверенный в себе водитель не втиснулся в "Яшкин" мост Пятигорска, который по аналогии с питерским еще называют "мостом глупости" из-за регулярных аварий большегрузов и ГАЗелей, игнорирующих предупреждения о высоте. Соответствующее видео выложили в сеть очевидцы.
- "Яшкин" мост в Пятигорске захомутал очередную ГАЗель, - подписали ролик. - Самое интересное: на мосту висит знак, который предупреждает о его высоте, но работает это так себе. Закономерный итог - пробка и грусть в глазах водителей.
Очередная ГАЗель застряла под "мостом глупости" в Пятигорске.
ИСТОЧНИК KP.RU