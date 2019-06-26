Миллиард долларов заработало Ставрополье на экспорте

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-26T12:43:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Торговля с зарубежными партнерами принесла Ставрополью 1,1 млрд долларов в 2018 году. 3-процентный рост внешней торговли связан с увеличением поставок зерна, химической продукции и продуктов в страны ближнего зарубежья. Среди покупателей Китай, Алжир, Индия, США и Австралия. Недавно сотрудничать стали с Африкой, Южной Америкой, странами Восточной Европы. В основном за рубеж идут удобрения, нефтепродукты, полиэтилен, драгоценные и полудрагоценные камни, сталь, зерно, мясо.

ИСТОЧНИК KP.RU