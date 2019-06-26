2019-06-26T12:23:51+03:00
Общество

В День молодежи минераловодцев приглашают в «Селфи-парк»

29 июня в 16.00 в сквере «Дубрава» 2-го микрорайона для жителей округа пройдет большой праздник
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Организаторы праздника - отдел по делам молодежи администрации МГО совместно с «Молодежным центром» подготовили насыщенную программу.

В рамках интерактивного мероприятия будет работать множество площадок на любой вкус и возраст. Гостей ждут разнообразные развлечения, конкурсы, музыка, фотозоны, подарки и сюрпризы.

Для семейного отдыха пройдет открытый творческий конкурс с розыгрышем главного приза, а также интеллектуальные конкурсы и тесты. Специально для детей будут работать аниматоры, аква-грим и дог-шоу.

Для всех желающих провести время с пользой и разнообразить свой досуг организаторы подготовили сказочный квест, настольные игры, а также флэшмобы и мастер-классы таких танцевальных направлений, как бачата, сальса и буги-вуги, в том числе от ведущих танцоров.

Самые активные гости примут участие в спортивных турнирах по силовым видам спорта, пейнтболу, в открытом фитнес-фестивале и в соревнованиях на гироскутерах. Кроме того, будет работать выставка мастеров декоративно-прикладного и художественного искусства «Арт-квартал».

Завершит мероприятие конкурс арт-объектов и скульптур в городе Минеральные Воды и, конечно же, «Трансформер-шоу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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