В Ставрополе охранники из ЧОПа приезжали на вызов безоружными

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-26T12:30:59+03:00

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Городская прокуратура обнаружила ряд нарушений в работе ООО ЧОП «ТИТАН+».

Было установлено, что группа задержания не торопится вовремя прибыть на обслуживаемые объекты. У охранного предприятия не было достаточного количество машин, чтобы иметь возможность быстрее выезжать на объекты. А некоторые сотрудники не подтвердили свою способность стрелять и обращаться с другими специальными средствами. Известно, что после получения сигнала группа экстренного реагирования прибыла на объект безоружной , так как не получила его при заступлении на дежурство и никто не проконтролировал.

Все нарушения на сегодня устранены, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU