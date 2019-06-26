Мобильный гид водит экскурсии по Железноводску

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-26T13:19:33+03:00

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В Железноводске запущен первый мобильный путеводитель «Городские легенды Железноводска», с помощью которого туристы самостоятельно совершают экскурсии по самым интересным местам со смартфоном.

Маршрут поможет узнать историю становления города, информацию о целебных природных свойствах места, знаменитостях курорта. Экскурсия по 19 объектам длится примерно 2 часа. Начало — от пюпитра с QR-кодом рядом с Пушкинской галереей. Там же можно найти код на скачивание нужного приложения. Пользователя проведут через Лермонтовский терренкур, гору Развалку и Медовую. Завершается маршрут у дворца эмира Бухарского. В путеводители есть текст с фотографиями и аудиогид. Кстати, голос ему подарил известный ставропольский рокер Владимир Шолохов.

Гид работает без подключения к интернету. Железноводск стал одним из 15 городов-пионеров, где этим летом начинают работать мобильные гиды. В течение нескольких лет подобные экскурсии появятся в 50 городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU