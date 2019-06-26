Законопроект об оборонявших Дагестан внесли в Госдума
Законопроект о статусе ветеранов, которые обороняли Дагестан в августе 1999 году, внесен в Государственную думу. Его разработал Умахан Умаханов. В итоге статус смогут получить около 20 тысяч человек.
Оборонявшие Дагестан в 1999 году защищали тогда целостность конституционного строя. Как уточняет автор законопроекта, в тех условиях требовалось скорее уничтожить военные формирования террористов, чтобы избежать эскалации конфликта.
Напомним, вопрос о предоставлении статуса ветерана боевых действий встал после прямой линии с Владимиром Путиным. Тогда ему напомнили о подвиге защитников республики, и президент пообещал заняться этим вопросом.
ИСТОЧНИК KP.RU