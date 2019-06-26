На Ставрополье пропавшего мужчину нашли в черной "Приоре" мертвым

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-26T14:42:55+03:00

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В лесу у станицы Григорополисской нашли мертвым пропавшего 3 июня Андрея Елисеева. В его же "Приоре" на заднем сидении. Как говорят следователи из отдела Новоалександровского городского округа, насильственных следов смерти на нем не обнаружили и рядом с телом нашли бутылку спиртного.

- Сейчас следователь СКР осмотрел место происшествия, назначил судебные экспертизы, опросил родственников и иных лиц. Процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых проверочных действий, - добавили в правоохранительных органах.

Искали 58-летнего мужчину не только полицейские, но и добровольцы по всему Ставрополью. В ориентировке с приметами указывали, что Андрей Евгеньевич уехал на черном авто "Lada Priora" и пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU