2019-06-26T14:42:55+03:00
Происшествия

На Ставрополье пропавшего мужчину нашли в черной "Приоре" мертвым

С 3 июня полицейские и добровольцы разыскивали 58-летнего Андрея Елисеева
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В лесу у станицы Григорополисской нашли мертвым пропавшего 3 июня Андрея Елисеева. В его же "Приоре" на заднем сидении. Как говорят следователи из отдела Новоалександровского городского округа, насильственных следов смерти на нем не обнаружили и рядом с телом нашли бутылку спиртного.

- Сейчас следователь СКР осмотрел место происшествия, назначил судебные экспертизы, опросил родственников и иных лиц. Процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых проверочных действий, - добавили в правоохранительных органах.

Искали 58-летнего мужчину не только полицейские, но и добровольцы по всему Ставрополью. В ориентировке с приметами указывали, что Андрей Евгеньевич уехал на черном авто "Lada Priora" и пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Ставрополя не верят в благотворительность
Известный всему миру музыкант Михаил Казиник гуляет по КМВ
Полиция Дагестана нашла большой схрон с боеприпасами и пулеметом
Закрытые детдома на Ставрополье стали детскими садами
Глава Северной Осетии удостоен Благодарственного письма Владимира Путина
Непрофессионализм жителя Северной Осетии повлекли смерть молодой женщины
Ставропольские почтальоны быстрее дагестанских
В Пятигорске польский пианист сыграет за спасибо
Ненастье обесточило села в двух районах Дагестана
Ольга Кортункова зашла поскандалить в ставропольский МФЦ
Уроженцы Дагестана устроили в Санкт-Петербурге драку с перестрелкой и жертвами
Видео горящего автомобиля в Пятигорске попало в соцсети
Появилось видео с пожара на 110 га пшеничного поля Ставрополья
В Дагестане перевозчиков наказали за резкий подъем цен
Законопроект об оборонявших Дагестан внесли в Госдума
В Невинномысске «расчленяют» городские велосипеды
Мобильный гид водит экскурсии по Железноводску
Уроженца Дагестана осудили за перевод денег террористам по просьбе родственника