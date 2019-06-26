В Дагестане перевозчиков наказали за резкий подъем цен
Дела компаний заметили в Антимонопольной службе
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УФАС предписывает шести фирмам, которые занимаются перевозкой жителей Махачкалы, уменьшить стоимость проезда. Требование должны будут исполнить в течение пяти дней. Как уверяют в пресс-службе ведомства, если компании не исполнят требование, против них назначат штрафные санкции.
Махачкалинские перевозчики одновременно увеличили цену на проезд. Шесть компаний, предварительно договорившись, подняли стоимость с 17 до 23 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU