2019-06-26T15:11:46+03:00
Общество

В Дагестане перевозчиков наказали за резкий подъем цен

Дела компаний заметили в Антимонопольной службе
Антон ШАПОВАЛОВ
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УФАС предписывает шести фирмам, которые занимаются перевозкой жителей Махачкалы, уменьшить стоимость проезда. Требование должны будут исполнить в течение пяти дней. Как уверяют в пресс-службе ведомства, если компании не исполнят требование, против них назначат штрафные санкции.

Махачкалинские перевозчики одновременно увеличили цену на проезд. Шесть компаний, предварительно договорившись, подняли стоимость с 17 до 23 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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