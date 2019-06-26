Уроженцы Дагестана устроили в Санкт-Петербурге драку с перестрелкой и жертвами

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-26T16:23:57+03:00

Одного из них доставили в больницу

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Утром в среду на одной из улиц Петербурга несколько выходцев с Дагестана устроили драку, сообщают правоохранительные органы. Потасовка попала на камеры, на кадрах видно, как трое дагестанцев гоняются за четвертым и избивают его.

Жертва нападавших не стала сдаваться. Мужчина смог повалить одного из обидчиков, который в итоге потерял сознание. Участников драки отпугнул случайный водитель. Это помогло жертве начать убегать. Пока один из приятелей оттаскивал пострадавшего, другой пустил в погоню с оружием.

В итоге трое нападавших отправились в больницу. Там хирурги прооперировали пострадавшего, а у его друзей забрали оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU