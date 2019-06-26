Ольга Кортункова зашла поскандалить в ставропольский МФЦ
МФЦ Лермонтова прославился на телевидении
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Ставропольсий МФЦ прославился на юмористическом шоу «Однажды в России» на «ТНТ». Съемки проходили в городе Лермонтове, сообщает «Newstracker» со ссылкой на пресс-службу краевого минэка.
Героиня квнщицы Ольги Кортунковой расстроилась быстрым обслуживанием в центре, так как она хотела с кем-нибудь поругаться в очереди.
Актриса и в самом деле обратилась по делу в МФЦ Лермонтова, где сотрудники попросили ее о фотографии и автографе.
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ИСТОЧНИК KP.RU