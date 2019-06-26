2019-06-26T16:07:55+03:00
Происшествия

Ненастье обесточило села в двух районах Дагестана

Специалисты уже устраняют проблему
Антон ШАПОВАЛОВ
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Электрики восстанавливают снабжение электричеством в двух районах Дагестана. Сбой в подаче электричества связан с сильным дождем и градом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

В результате неблагоприятных природных явлений, прошедших на территории Гунибского, Кизлярского, Шамильского и Магарамкентского районов (кратковременный сильный ливневый дождь, град), жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, - говорится в сообщении.

Электричества нет в трех селах Гунибского района и одном — Кизлярского. Работы по восстановлению энергоснабжения идут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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