2019-06-26T16:16:20+03:00
Общество

В Пятигорске польский пианист сыграет за спасибо

Томаш Риттер выступит для горожан 29 июня
Полина ШАПОШНИКОВА
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29 июня в Пятигорске приезжает молодой польский пианист Томаш Риттер. Музыкант является победителем I Международного конкурса пианистов имени Шопена на исторических инструментах и IX Международного конкурса молодых пианистов «Arthur Rubinstein in Memoriam» в Быдгощи. Томаш играл для зрителей, говорящих на многих языках, в том числе японском. Играл под управлением дирижеров: Лукаш Борович, Ян Хобсон, Ежи Максымюк, Ян Станенда, Якуб Хренович. Музыкальное сотрудничество связало его со знаменитым венгерским флейтистом Бенедеком Чалогом, цюрихским квартетом StradivariQuartett.

В Доме культуры № 1 в шесть вечера пройдет вечер фортепианной музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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