В Пятигорске польский пианист сыграет за спасибо
29 июня в Пятигорске приезжает молодой польский пианист Томаш Риттер. Музыкант является победителем I Международного конкурса пианистов имени Шопена на исторических инструментах и IX Международного конкурса молодых пианистов «Arthur Rubinstein in Memoriam» в Быдгощи. Томаш играл для зрителей, говорящих на многих языках, в том числе японском. Играл под управлением дирижеров: Лукаш Борович, Ян Хобсон, Ежи Максымюк, Ян Станенда, Якуб Хренович. Музыкальное сотрудничество связало его со знаменитым венгерским флейтистом Бенедеком Чалогом, цюрихским квартетом StradivariQuartett.
В Доме культуры № 1 в шесть вечера пройдет вечер фортепианной музыки.
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