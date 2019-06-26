Ставропольские почтальоны быстрее дагестанских

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-26T16:29:22+03:00

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В столице СКФО прошел макрорегиональный этап Почтовой спартакиады. На соревнованиях собрались 150 человек из 9 регионов СКФО И ЮФО. Первое место оказалось у команды из КБР, которую вытянула на своей спортподготовке ведущий бухгалтер УФПС.

Зато замдиректора УФСП на Ставрополье Виталий Афанасьев поднял гирю 70 раз, за что заслужил звание самого сильного человека турнира. Ставропольская команда оказалась на 2 месте. Третья — Почта Дагестана. Лучшие отправятся в Москву в начале августа на общероссийскую спартакиаду.

ИСТОЧНИК KP.RU