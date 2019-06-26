2019-06-26T16:32:35+03:00
Происшествия

Непрофессионализм жителя Северной Осетии повлекли смерть молодой женщины

Она отравилась угарным газом
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет России по Северной Осетии открыл уголовное дело по второй части 238 статье (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Мастеру грозит до шести лет колонии.

Как уверяет следствие, в августе прошлого года обвиняемый устанавливал котел в одном из домов Владикавказа. При себе у него не было разрешения, которое подтверждало его навыки. В итоге газовик допустил несколько технических ошибок. В ноябре, когда пошел активный отопительный сезон, в доме 32-летней женщины произошла утечка газа, из-за которой она скончалась.

Сейчас следствие проводит последнюю проверку для того, что закрепить доказательную базу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Ставрополя не верят в благотворительность
Известный всему миру музыкант Михаил Казиник гуляет по КМВ
Полиция Дагестана нашла большой схрон с боеприпасами и пулеметом
Закрытые детдома на Ставрополье стали детскими садами
Глава Северной Осетии удостоен Благодарственного письма Владимира Путина
Ставропольские почтальоны быстрее дагестанских
В Пятигорске польский пианист сыграет за спасибо
Ненастье обесточило села в двух районах Дагестана
Ольга Кортункова зашла поскандалить в ставропольский МФЦ
Уроженцы Дагестана устроили в Санкт-Петербурге драку с перестрелкой и жертвами
Видео горящего автомобиля в Пятигорске попало в соцсети
Появилось видео с пожара на 110 га пшеничного поля Ставрополья
В Дагестане перевозчиков наказали за резкий подъем цен
На Ставрополье пропавшего мужчину нашли в черной "Приоре" мертвым
Законопроект об оборонявших Дагестан внесли в Госдума
В Невинномысске «расчленяют» городские велосипеды
Мобильный гид водит экскурсии по Железноводску
Уроженца Дагестана осудили за перевод денег террористам по просьбе родственника