Непрофессионализм жителя Северной Осетии повлекли смерть молодой женщины

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-26T16:32:35+03:00

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Следственный комитет России по Северной Осетии открыл уголовное дело по второй части 238 статье (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Мастеру грозит до шести лет колонии.

Как уверяет следствие, в августе прошлого года обвиняемый устанавливал котел в одном из домов Владикавказа. При себе у него не было разрешения, которое подтверждало его навыки. В итоге газовик допустил несколько технических ошибок. В ноябре, когда пошел активный отопительный сезон, в доме 32-летней женщины произошла утечка газа, из-за которой она скончалась.

Сейчас следствие проводит последнюю проверку для того, что закрепить доказательную базу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU