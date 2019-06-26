2019-06-26T16:40:14+03:00
Общество

Глава Северной Осетии удостоен Благодарственного письма Владимира Путина

Награду Вячеславу Битарову вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
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Фото: сайт главы РСО -Алания.Фото: сайт главы РСО -Алания.
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За активное участие в общественно-политической жизни российского общества глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров удостоен Благодарственного письма Президента России Владимира Путина.

Награждение состоялось во время двухдневного семинара-совещания, где главы российских регионов обсуждали вопросы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Организатором семинара-совещания стала администрация президента. Цель мероприятия заключалась в подготовке к заседанию Государственного совета РФ.

В числе рассмотренных участниками документов - проект закона о создании реестра инновационных технологий, в котором каждый подрядчик, каждый регион мог бы найти технологии, возможные для использования при проектировании либо строительстве дорог.

Принцип «практика - критерий истины» нашёл продолжение и во второй половине первого дня семинара-совещания. Здесь площадкой для воплощения идей стала мастерская управления «Сенеж». Главы субъектов РФ сформировали импровизированную рабочую бригаду во главе с бывшим Министром транспорта РФ, ныне помощником президента России Игорем Левитиным. Руководители регионов на практике узнали тонкости технологии формирования дорожной подушки и укладки асфальта. Кроме того, в рамках семинара-совещания его участники разделились на четыре группы и проложили около 200 метров дороги.

26 июня глава Северной Осетии Вячеслав Битаров примет участие в заседании Госсовета России по вопросу развития национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения, которое состоится в Большом Кремлевском дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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