2019-06-26T16:49:32+03:00
Общество

Закрытые детдома на Ставрополье стали детскими садами

Бывшие дома для детей без родителей превратили в психологические центры и детские сады
Полина ШАПОШНИКОВА
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17 домов за 17 лет закрылись на Ставрополье, сообщает NewsTracker со ссылкой на пресс-службу министерства образования региона.

В регионе много желающих забрать домой сироту, особенно малыша, поэтому количество спецучреждений сокращается. В 2002 году 38 детских домов работали, сейчас остался 21 и 3 школы-интерната. Сейчас 620 подростков нуждаются в опеке. Бывшие детдома превращены в психологические центры или служат целям дошкольного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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