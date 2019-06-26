2019-06-26T17:08:15+03:00
Происшествия

Полиция Дагестана нашла большой схрон с боеприпасами и пулеметом

Снаряды нашли на кирпичном заводе
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Схрон с боеприпасами обнаружили на территории кирпичного завода в Дагестанских Огнях. По этому факту открыто уголовное дело, передает пресс-служба МВД по республике.

В ходе проверки заброшенного завода полицейские нашли закопанный в землю схрон оружия и боеприпасов. Из подпольного склада изъяли боеприпасы, пулемет, пулеметные ленты, магазины к автомату Калашникова. По предположению следствия, схрон сделали члены банды, которую уничтожили в 2011 и 2013 годах.

Органы МВД возбудили уголовное дело по 222 статье (незаконное хранение оружия и боеприпасов. Точного владельца схрона придется устанавливать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Ставрополя не верят в благотворительность
Известный всему миру музыкант Михаил Казиник гуляет по КМВ
Закрытые детдома на Ставрополье стали детскими садами
Глава Северной Осетии удостоен Благодарственного письма Владимира Путина
Непрофессионализм жителя Северной Осетии повлекли смерть молодой женщины
Ставропольские почтальоны быстрее дагестанских
В Пятигорске польский пианист сыграет за спасибо
Ненастье обесточило села в двух районах Дагестана
Ольга Кортункова зашла поскандалить в ставропольский МФЦ
Уроженцы Дагестана устроили в Санкт-Петербурге драку с перестрелкой и жертвами
Видео горящего автомобиля в Пятигорске попало в соцсети
Появилось видео с пожара на 110 га пшеничного поля Ставрополья
В Дагестане перевозчиков наказали за резкий подъем цен
На Ставрополье пропавшего мужчину нашли в черной "Приоре" мертвым
Законопроект об оборонявших Дагестан внесли в Госдума
В Невинномысске «расчленяют» городские велосипеды
Мобильный гид водит экскурсии по Железноводску
Уроженца Дагестана осудили за перевод денег террористам по просьбе родственника