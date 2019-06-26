Полиция Дагестана нашла большой схрон с боеприпасами и пулеметом
Снаряды нашли на кирпичном заводе
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Схрон с боеприпасами обнаружили на территории кирпичного завода в Дагестанских Огнях. По этому факту открыто уголовное дело, передает пресс-служба МВД по республике.
В ходе проверки заброшенного завода полицейские нашли закопанный в землю схрон оружия и боеприпасов. Из подпольного склада изъяли боеприпасы, пулемет, пулеметные ленты, магазины к автомату Калашникова. По предположению следствия, схрон сделали члены банды, которую уничтожили в 2011 и 2013 годах.
Органы МВД возбудили уголовное дело по 222 статье (незаконное хранение оружия и боеприпасов. Точного владельца схрона придется устанавливать.
ИСТОЧНИК KP.RU